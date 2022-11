Siteu a eu raison sur Papa Sow en remportant le choc de Jambaar Productions ce dimanche à l’Arène Nationale.

Après un long round d’observation, c’est finalement Siteu qui a poussé le contact entre les deux lutteurs. Une attaque qui a d’abord donné l’impression d’un 4-appuis après avoir perdu ses appuis justement, mais le « Tarkinda » a eu les réflexes nécessaires pour contrer la prise au pied de Papa Sow et c’est finalement Siteu qui fait chuter Papa SOw qui finira par toucher terre en premier.

Une grosse victoire donc pour Siteu qui passe l’étape Papa Sow et va pouvoir prétendre à des lutteurs de la catégorie VIP. Papa Sow quant à lui est plus qu’un perdant ce soir, cette défaite est un échec de plus qui le rapproche plus de la fin de carrière.

