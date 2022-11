Depuis le début de la saison, le Bayern Munich présente la meilleure attaque, toutes compétitions confondues, dans les différents championnats européens. Le club allemand avec Sadio Mané en tête affiche un niveau stratosphérique.

Deuxième au classement de la Bundesliga à un point du leader Union Berlin, le Bayern Munich possède la première meilleure attaque d’Europe. L’équipe de Julian Nagelsmann a inscrit près de 58 buts en seulement 17 journées. Le club allemand qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue champions avec un parcours sans faute récoltant 18 pions sur 18 possibles, compte 13 longueurs d’avance sur Manchester City, qui arrive à la deuxième position.

Les partenaires de Sadio Mané enregistrent une moyenne de plus de trois buts par match. Il faut dire que le Bayern Munich a bien fait de recruter le Lion pour pallier le départ de Robert Lewandowski. L’attaquant sénégalais champion d’Afrique caracole en tête des meilleurs buteurs bavarois avec 11 réalisations dans son compteur. Lui, avec Leroy Sané et Jamal Musiala sont les joueurs les plus prolifiques de der Rekordmeister.

Deuxième, Manchester City du cyborg Haaland compte 45 buts sur 15 matchs. En troisième position, on retrouve le leader du championnat français. Le Paris Saint Germain avec son trio Messi-Neymar et Mbappé enregistre au total 43 pions en 17 apparitions. Au pied du podium on a le Naples qui réalise un début de saison plein en championnat comme en Ligue des Champions. Le club italien porté par le Nigérian Victor Osimhen a déjà marqué 42 buts en 14 sorties.