Clap de fin sur la 14ème édition de l’Africa Eco Race 2022 qui a pris fin ce dimanche sur les dunes du Lac Rose, au Sénégal.

Après la 11ème et dernière étape qui s’est déroulée ce samedi entre la Mauritanie et le Sénégal (Ouda Naga et Mpal, 122.1 km, liaison 333.97 km pour un total de 456.18 km), les pilotes ont bouclé la boucle à Dakar.

À l’issue d’un rallye-raid d’une haute intensité avec pas mal de nouveautés dans les circuits et les règles de la course, les sénégalais ont tiré leur épingle du jeu, haut la main !

Stefan Svitko remporte la palme dans la catégorie moto en 44h11mn56. Il est suivi par l’italien Gerini et le français Xavier Flick, 3ème pour sa première participation à l’Eco Race.

Sur sa belle KTM, le motard sénégalais, Mamadou Diouf a déployé tout son talent et son expérience pour se hisser dans le top 10 ! Objectif atteint à l’issue de l’Eco Race.

En deux semaines de courses intenses de Monaco, au désert marocain en passant par la Mauritanie et puis le Sénégal, l’édition 2022 a été remportée par Philippe Gosselin, en catégorie auto en 50h04mn47.

À la 2ème place du classement général, on retrouve Jean Dagher et son copilote Patrick Antoniolli qui ont fait une excellente course tout du long, (1er des SSV.)

Enfin, au volant de son camion, seul, sans copilote, Tomas Tomecek a signé l’exploit de l’Eco race 2022 en étant le premier à réussir une telle performance dans ladite catégorie.

