Auteur d’un tacle en retard sur un joueur de l’AC Ajaccio, Mbaye Niang a été expulsé avec Auxerre ce dimanche.

Expulsé lors de son premier match avec l’AJ Auxerre le 21 août dernier face à Montpellier, Mbaye Niang a encore vu rouge en Ligue 1 française. Alors que l’AJ Auxerre accueillait l’AJ Ajaccio ce dimanche, l’attaquant international sénégalais, titulaire pour cette rencontre, a écopé d’un carton rouge direct de la part de l’arbitre Benoit Millot, à la 56e minute.

Pour cause, l’ancien joueur du Stade Rennais et des Girondins de Bordeaux est auteur un tacle non maîtrisé sur Mohamed Youssouf sur une action sans danger puisqu’elle a été à 45 mètres des buts auxerrois. Assez sévère quand même. Ainsi, celui qui a marqué deux buts en Ligue 1 cette saison devra encore patienter pour signer sa troisième réalisation.

wiwsport.com