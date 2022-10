Il n’y aura pas de quatrième match de suite sans défaite pour Leicester City, encore moins d’une deuxième victoire d’affilée en Championnat. Au King Power Stadium, ce samedi après-midi, en ouverture de la 14e journée de Premier League, les hommes de Brendan Rodgers ont été battus sur la plus petite des marges par Manchester City (0-1).

Alors que les deux équipes étaient de 0 à 0 après les 45 premières minutes, les Citizens ont débloqué la situation en tout début de seconde période sur un amour de coup franc de Kevin De Bruyne. Une faute commis sur Jack Grealish par le malheureux Nampalys Mendy qui venait de toucher ses premiers ballons. Leicester reste donc 17e au classement.

