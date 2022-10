Drôle d’après-midi de samedi pour Edouard Mendy. Sans match avec Chelsea depuis pratiquement deux mois, le portier international sénégalais de 30 ans a enfin rejoué. Freiné par une blessure puis par l’arrivée de Graham Potter, qui a choisi Kepa Arrizabalaga comme titulaire, l’ancien du Stade Rennais n’avait plus disputé la moindre minute depuis le 3 septembre dernier contre West Ham.

Ce samedi, enfin, à l’occasion d’un duel alléchant contre Brighton & Hove Albion lors de la 14e journée de Premier League, Mendy a donc reçu, de la part de son nouvel entraîneur, une toute première occasion de montrer qu’il n’avait jamais perdu de sa superbe. Mais que c’était inattendu. En effet, l’ancien du Stade Rennais a remplacé son homologue espagnol blessé à la pause.

En ce moment-là, Chelsea perdait sur la marque de 3 à 0, avant de s’incliner sur la marque de 4 à 1. Le Champion d’Afrique devra donc se contenter d’avoir pratiquer à nouveau son sport mais surtout jouer son 100e match sous les couleurs du club londonien. sur le plan comptable, Chelsea stagne à une 5e place de Premier League qu’il pourrait perdre d’ici la fin de cette 14e journée.

A change at the start of the second half. pic.twitter.com/90r5JmWHJA

— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 29, 2022