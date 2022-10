Kohshi Ishibashi a émerveillé plus d’un ce samedi sur le court 1 de l’Olympique Club. Le Japonais a donné une leçon de persévérance et de courage face à son adversaire roumain avant de s’imposer par 2/6, 7/5, 7/5.

A l’instar des filles, la finale de la première semaine du tournoi ITF Junior a servi un beau spectacle. Opposant Ishibashi à Batin, ce duel au sommet a été joué en 3 sets. Rentré en force dans son match, Tudor Batin a pris la première manche sans difficulté, jouant de sa puissance. En face, on note déjà l’adresse et le courage du petit japonais.

Au deuxième set, Ishibashi sort le grand jeu et crée la sensation. Son mental et son génie forcent le respect. Il gagnent par 7 jeux à 5. Surpris par la discipline et la précision de son vis-à-vis, le jeune roumain cède le match après avoir assuré ses trois premiers services.

La troisième manche tourne en faveur du Japonais qui assure deux breaks face à son adversaire Batin. Il gagne encore par 7 à 5 pour s’offrir l’une de ses plus belles finales certainement.

wiwsport.com