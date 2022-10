Sadio Mané et le Bayern Munich maintiennent la cadence. Opposés à Mayence ce samedi, les Bavarois n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires et s’imposent (6-2), reprenant la première place de Bundesliga.

Pour la première fois depuis quelques semaines, le Bayern Munich dormira au moins pendant une nuit à la tête du Championnat d’Allemagne, devant l’Union Berlin qui affronte le Borussia Mönchengladbach ce dimanche. Au terme d’un match parfaitement maîtrisé, comme lors de ses dernières sorties, le club bavarois s’est imposé face à une formation de Mayence qui a pourtant répondu présente.

Auteurs d’une entame parfaite, les hommes de Julian Nagelsmann ont débloqué le compteur après 5 minutes de jeu. Et ils doivent cette ouverture du score à Sadio Mané. L’attaquant sénégalais s’est illustré en délivrant un bon centre au point de penalty à Serge Gnabry. Peu avant la demi-heure de jeu, Jamal Musiala, qui ne cesse de crever l’écran en ce début de saison, apparaissait pour doubler la mise (28e).

Après avoir tranquillement géré son avance, le Bayern Munich ajoutait un troisième but peu avant la mi-temps. Cette fois-ci, c’est l’insaisissable Sadio Mané qui y va de son but. Fauché dans la surface de Mayence par Alexander Hack, le deuxième du Ballon d’Or 2022 obtenait un penalty qu’il va lui-même frapper… puis rater après l’arrêt du gardien adverse. Sauf, il a bien suivi son action et marquera dans la foulée.

En toute fin de première période, Mayence réduisait l’écart grâce à Silvan Widmer. Mais les Bavarois reprendront le large en seconde période quand Leon Goretzka marquait le 4-1. Sur une passe décisive de qui ? De Sadio Mané bien évidemment auteur d’un centre de toute beauté. Remplacé à la 76e minute par Mathys Tel, le Sénégalais assistait peu après au but de l’ancien Rennais qui inscrit le 5-1 (79e).

Une nouvelle réduction du score de Mayence à la 82e minute ne sera qu’anecdotique puisque le Bayern Munich ajoutait un 6e et dernier but grâce à l’excellent Eric Maxim Choupo-Moting. Au final, les Bavarois s’imposent sans vraiment trembler et reprennent la première place de Bundesliga avec deux points d’avance sur l’Union Berlin, en espérant que le club berlinois lâche des points contre le Borussia Mönchengladbach.

