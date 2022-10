Battu par le Sénégal lors de la demi-finale de la CAN 2022, le Mozambique ne va pas enchaîner une seconde qualification à la Coupe du Monde. L’entraîneur des Mambas a parlé des qualités de l’équipe du Sénégal à la fin du match.

Abineiro Ussaca est le sélectionneur du Mozambique. Il est à la tête de cette équipe depuis 2021 où il a conduit la sélection nationale à la CAN et la Coupe du Monde passées. L’entraîneur mozambicain a aussi réussi à qualifier le Marseille BT de France pour les huitièmes de finale de l’Euro Winners’ Cup 2022, qui se sont déroulés à Nazaré, une ville du Portugal. Marseille a terminé la phase régulière comme l’un des six meilleurs finalistes de la compétition.

Le Beach Soccer est donc sa tasse de thé et il apprécie ses adversaires selon l’expérience vécue. A la fin du match contre le Sénégal, il s’est confié à la CAF. « Le Sénégal est une meilleure équipe que nous. Ils ont cinq joueurs qui font partie du top 10 mondial. Nous devons garder la tête haute et continuer à travailler pour atteindre un meilleur niveau que celui que nous avons actuellement ». D’ailleurs, 4 joueurs sénégalais (Al Seyni Ndiaye, Jean Ninou Diatta, Raoul Mendy, Mamadou Sylla) sont nominés pour les Beach Soccer Stars 2022 mais ne sont malheureusement retenus dans les sort-list. Ils sont régulièrement nomines sur cette sélection des 100 meilleurs. En 20221, le portier sénégalais était sur le podium des 3 meilleurs gardiens.

Le Mozambique va disputer le match pour la 3e place face au Maroc. A domicile, le pays hôte voudra certainement rester sur le podium. La rencontre est prévue à 12h.

