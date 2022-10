Auteur jusque-là d’une CAN de haut vol, Mandione Laye Diagne ne devrait pas pouvoir tenir sa place en demi-finale face au Mozambique ce mercredi.

À quelques instants de la seconde demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations opposant le Mozambique au Sénégal (13h30 GMT), les Lions devraient connaître un véritable coup dur dans leurs rangs. Etincelant depuis l’entame de cette CAN, sa toute première, Seydina Mandione Laye Diagne ne devrait pas pouvoir fouler le sableux du Vilanculos Beach.

En effet, d’après les informations divulguées par nos confrères de la RTS, le numéro 8 de l’Equipe Nationale du Sénégal s’est blessé, hier, à l’entraînement et serait alors forfait pour cette demi-finale. Ce serait donc une grosse perte. D’autant plus que Mandione Laye Diagne survole la CAN Beach Soccer puisqu’il en est l’actuel meilleur buteur avec 9 réalisations en quatre matchs.

En revanche, l’absence du joueur de Yoff Beach Soccer ferait les affaires d’un certain Raoul Mendy. Indiscutable lors des dernières compétitions de l’Equipe Nationale, le troisième meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde de la discipline n’a pas connu énormément de protagonismes depuis l’entame de cette Coupe d’Afrique. Il devrait donc pouvoir débuter face au Mozambique.

