Le véritable combat commence aujourd’hui pour les Lions du Beach Soccer qui viennent de boucler la première étape avec brio avec un carton plein. Le Sénégal devra confirmer ce mercredi en demi-finale face au Mozambique, terre hôte des joutes.

24 buts inscrits et 9 encaissés, le Sénégal a survolé la phase des poules de la CAN 2022. Sans surprise, le Champion d’Afrique en titre est en demi-finale. Comme annoncé lors de la cérémonie de remise du drapeau national, l’objectif est de rentrer avec le trophée comme d’habitude mais surtout de se qualifier à la Coupe du Monde 2023 pour terminer le travail entamé en 2021. En effet, le Sénégal s’est arrêté en demi-finale et est le seul pays africain a réussir cet exploit. Les hommes de Mamadou Diallo, six fois champions d’Afrique, rêvent désormais du trophée mondial. Comme le 7e sacre tant attendu, le Sénégal pourra participer pour la 7e fois au rendez-vous mondial (Premier tour en 2008, 2015 ; Quart de finaliste en 2007, 2011 et 2017; Demi-finaliste en 2021) s’il arrivait a remporter son match du jour. Le duel à 13h30 qui les opposera au Mozambique.

Cette affiche est un remake de la finale de la CAN 2021 remportée par le Sénégal (5-1). En septembre passé, les Lions battaient à nouveau Nelson Manuel et ses coéquipiers en Coupe COSAFA (5-4), pour leur entrée en lice. Ce match servira sans doute de repères pour la rencontre du jour. Mais elle aura plus d’effervescence sans doute. Le Mozambique joue à domicile et le public sera là en masse pour soutenir même si des supporters sénégalais sont toujours présents sur les tribunes du Vilanculos Arena quand le Sénégal joue. Les Lions notamment Al Seyni Ndiaye, Jean Ninou Diatta, Raoul Mendy, Mamadou Sylla qui ont pu recharger les batteries lors du dernier match de poule avec le remaniement de l’effectif ne vont certainement pas rater le coche.

