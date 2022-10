Ce moment constitue une étape importante pour le développement des femmes arbitres en Afrique et fait suite à un autre exploit historique réalisé plus tôt cette année à la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies lorsque Salima Mukansanga a dirigé la toute première équipe de femmes arbitres du plus grand évènement sportif africain.

Il a ajouté : « Ce moment n’est pas le fruit du hasard ; il y a eu beaucoup de travail en coulisses pour préparer les arbitres en Afrique. Les ateliers, les stages d’entraînement et le programme de mentorat ont permis de garantir que la qualité soit au rendez-vous. Nous assistons aujourd’hui à la trajectoire positive et à l’émergence de jeunes arbitres et femmes arbitres de qualité. C’est grâce à l’investissement de la CAF et de la FIFA dans l’amélioration des standards. »

Pour Ishimwe, l’accompagnement et les programmes de la CAF l’ont préparée à ce moment. Elle a déclaré : « Lorsque j’ai appris que j’allais officier lors de la CAN de Beach, je n’ai pas pu cacher mon enthousiasme. C’est un immense privilège d’être choisie pour la phase finale d’une Coupe d’Afrique des Nations et cette aventure n’a été qu’enrichissante. De plus, je suis entourée d’arbitres expérimentés qui n’hésitent pas à partager leurs connaissances. Ils me poussent à m’améliorer et à donner le meilleur de moi-même. Je me sens totalement intégrée et l’ambiance est très bonne au sein du groupe. »