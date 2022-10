Au coup d’envoi de la 6e édition du Sénégal ITF Junior (J5), wiwsport s’est entretenu avec Monsieur Miloud Doumbia, membre du comité d’organisation du tournoi. L’organisation, l’affluence, les innovations, tous les points sont abordés avec lui pour savoir les grandes lignes de cette compétition inscrite sur le calendrier sportif annuel de la capitale sénégalaise.

L’entretien

Déjà la 6e édition – assez pour réussir une bonne organisation ?

Nous sommes heureux et fiers d’en arriver à ce niveau d’expérience. Nous savons que les premières éditions nous ont donné beaucoup d’appréhension et d’expérience par rapport à l’organisation. Mais aujourd’hui, six éditions pour un tournoi, c’est quelque chose et nous pouvons dire que nous sommes bien en mesure de répondre aux exigences des jeunes sur le plan organisationnel.

9 courts disponibles sur 2 sites

Justement vous en êtes où avec les préparatifs ?

Bon là, tout est fin prêt pour que nous ayons une belle compétition ! Pour cette année, les qualifications se joueront le dimanche, mais le tableau final va démarrer lundi. Nous aurons pour cette édition, un tableau de 32 jeunes chez les garçons et un tableau de 24 chez les filles, pour la première semaine. Nous aurons la même chose pour les garçons et les filles pour la deuxième semaine. Nous n’avons pas encore l’autorisation de la Fédération Internationale de Tennis d’organiser des tableaux au-dessus de ces chiffres. Et depuis trois ans même, la FIT a uniformisé les compétitions pour qu’il y ait au maximum 32 joueurs dans chaque tableau.

L’état du site, les courts ?

Nous mettrons pour cette édition, cinq courts de jeu pour les jeunes du lundi au samedi. En plus de cela, nous mettrons aussi deux courts d’échauffement disponibles sur notre site à l’olympique Club. Nous avons aussi réquisitionné deux courts pour les entrainements, situés à l’UCAD. Pour les athlètes qui auront besoin de s’entraîner et qui seront disposés à se rendre à l’Université.

Avez-vous une idée du niveau de cette édition ?

Il faut s’attendre à un très bon niveau de compétition, car depuis quelques années maintenant, Dakar s’est offert une réputation sur ce tournoi auprès des jeunes athlètes et ou de leurs académie. Les jeunes se disent aujourd’hui que s’ils veulent gagner des points, il faut venir à Dakar. Ceci aide à relever le niveau de la compétition mais donne aussi de l’ampleur à celle-ci.

Près 160 joueurs attendus et plus de 200 matchs en vue

L’affluence et programme des journées ?

Jusqu’à jeudi, nous en étions d’une vingtaine de nationalités avec notamment près de 160 joueurs attendus. Il y aura pas moins de 200 matchs sur les deux semaines. On aura une vingtaine de nationalités venues de partout à travers le monde. C’est pour dire que les journées seront pleines et il y aura forcément du spectacle. Les débuteront de 8H30 le matin jusqu’à 17H30. Ce qui sera une première cette fois, c’est que les matchs de qualification se joueront le dimanche et pas à partir de samedi.

Et les Sénégalais dans cette édition ?

Oui nous avons toujours eu des jeunes sénégalais depuis la 1ère édition et c’est vrai aussi que nous nous attendons à ce que les plus jeunes prennent le relais. Aujourd’hui, il y a des jeunes comme Zoheir Fardoun, Carla Grignac, Loane Jovasévic et Mariétou André entre autres qui devraient prendre la relève de Nicolas Jadoun et Seydina André. Nous espérons les voir exceller et s’en sortir. Nous serons très ravis si nous voyons un jeune sénégalais accéder en finale… Nous pensons que c’est l’occasion pour eux de montrer tour leur talent et leur savoir-faire.

Un mot sur l’arbitrage, l’un des acteurs majeurs de cette compétition ?

La plupart des arbitres qui vont officier dans ce tournoi ont l’expérience car ce sont des anciens. Mais nous faisons souvent un changement pour mettre des nouveaux, des jeunes et ainsi assurer le relais et réussir un bon transfert de connaissance. En gros, nous pouvons dire que les juges du tournoi sont assez outillés pour diriger le J5.

Pour rappel, le tournoi se déroulera du 24 au 29 octobre pour la première semaine et du 31 octobre au 5 novembre pour la deuxième semaine, à l’Olympique Club de Dakar.

