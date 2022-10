La première journée du tournoi international de tennis junior (J5 Dakar) a offert de beaux matchs sur l’ensemble des courts. On notera les belles prestations britannique, italienne ou encore suisse, mais surtout l’entrée en matière mitigée des Sénégalais.

Dès 8H30, la balle jaune a commencé à rebondir sur les différents courts du site du tournoi international J5 Dakar. Comme lors des précédentes éditions, cette 6e a accueilli bon nombre de jeunes joueurs de nationalités confondues (Inde, Suisse, Colombie, Guinée, France, Autriche, Russie, Costa Rica…). Théâtre de multiples surprises, l’ITF Junior a offert du spectacle en cette première journée.

D’un niveau loin de refléter leurs âges, les jeunes créent la sensation sur la corniche Ouest dakaroise. Même si le Sénégal n’a pas brillé lors de ses trois affiches de ce lundi, avec les défaites de Loann Jovasévic et Pape Momar Gueye et seulement la victoire de Zoheir Fardoun, le spectacle a été au rendez-vous et promet déjà avant la fin de cette première semaine de compétition. Comment ne pas remarquer le beau succès de Timothy Bezar, le petit Autrichien qui a surpris son adversaire, Kamyl Chebboub (Algérie).

Pour rappel, le tournoi international de tennis ITF Junior (J5 Dakar) se tient du 24 au 29 octobre et du 31 au 5 novembre 2022. Deux semaines de pur tennis, deux semaines de passion et de sensation avec les futurs champions de la discipline.

Résultats du jour (simple garçons) :

Zoheir Fardoun (SEN) bat Abdoulaye Bayo (GUI) 6/1 6/0

Sathyajit Nair (IND) bat Juan Diego Chacon Quesada (CRC) 7/5 6/1

Aaron Gabet (FRA) bat Fedor Sosedkin (RUS) 6/4 6/1

Timothy Bezar (AUT) bat Kamyl Chebboub (ALG) 6/4 7/5

Vatsal Manikantant bat Ashley Hunter (GBR) 6/0 6/0

Oscar Rashed (SUI) bat Samvid Andhare (IND) 6/4 6/1

Evan Simon (FRA) bat Alexey Efremov (RUS) 6/4 6/2

Arris Bahloul (BUL) bat Adam Ward (GBR) 6/4 6/2

Teano Balducci (FRA) bat Mohamed Chakib Laihem (ALG) 6/2 6/4

Lorenzo Di Cursi (ITA) bat Papa Momar Gueye (SEN) 6/0 6/0

Smit Nileshbhal Patel (IND) bat Eliot Potier (FRA) 6/3 7/5

Résultats du jour (Simple Filles) :

Farah Heddar (ALG) bat Zarina Zhibek Tait (CAN) 6/3 6/2

Hima Fernando (GBR) bat Coline Buclon (FRA) 6/2 6/3

Chloe Lomans (NED) bat Mia Jones (AUS) 5/7 7/5 6/2

Ella Fernando (GBR) bat Sim Sipahioglu (TUR) 6/2 6/2

Emma Leveque (FRA) bat Emma Timm Neergaard (DEN) 1/6 6/2 7/5

Lara Russiniello (SUI) bat Loann Jovasevic (SEN) 6/1 6/0

wiwsport.com