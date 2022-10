Titulaire pour la deuxième fois de suite sous les couleurs de Reading où il a rejoint cet été en provenance du FC Metz, Amadou Mbengue s’est distingué face à l’attaque de Bristol, en gagnant plusieurs duels. Ce match qui s’inscrivait dans le cadre de la 17e journée de la deuxième division anglaise (Championship) s’est terminé à l’avantage de Reading (2-0) notamment sur une réalisation de Mamadou Loum Ndiaye, son premier de la saison.

« Impérial sur son côté, le jeune Amadou Mbengue a tout gagné. Aligné en tant qu’ailier arrière, le néo-international s’est adopté dans son nouveau rôle. Il a réussi un tacle salvateur dans les derniers moments de la rencontre« , a commenté le site anglais. A côté de son compatriote, Mamadou Loum Ndiaye, auteur de l’ouverture du score a également un bon match. Le milieu de terrain a récolté une note 7 sur 10.

Superb today from Amadou Mbengue. Made a fantastic last ditch tackle at 1-0 and showed a real cool head in critical moments. Really excited to see what he can offer this team until January, definitely showing he's worthy of an extension. #readingfc pic.twitter.com/016tLxvW18

— RFC Latest (@RFCLatest) October 22, 2022