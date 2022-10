Pour le match de clôture de la 12e journée de ligue 1, l’AS Monaco se déplace au stade Pierre Mauroy pour affronter Lille avec l’ailier sénégalais Krépin Diatta présent dans le onze de départ.

L’affiche phare de ce dimanche oppose Lille à l’AS Monaco pour la clôture de la douzième journée du championnat de Ligue 1. Respectivement sixième et septième au classement, Monaco et Lille joue ce duel de milieu de tableau avec comme enjeu , se rapprocher du « Big five ».

C’est l’AS Monco de Krépin Diatta titulaire ce soir qui distance son adversaire du jour de deux points. Le coach monégasque Paul Clément a aligné une armada offensive composée de Breel Embolo, Wissam Ben Yedder, Krepin Diatta et Golovin.

