La Ligue 2 connait un nouveau leader à l’issue de la deuxième journée disputée ce week-end. Après son match nul d’entrée Dakar Université Club s’est repris gagnant 3-1 contre Jamono Fatick tandis que l’ancien leader Thiès FC s’est loupé contre Mbour PC.

Ce dimanche, la seule rencontre qui s’est jouée en ligue 2 s’est soldée par un score nul et vierge entre l’US Ouakam et Ndiambour au stade Alassane Djigo(0-0). Au risque de perdre les trois , ces deux équipes qui ont gagné lors de la première journée ont préféré se partager les points et occupent ainsi toutes deux le haut du classement.

Plutôt ce samedi dans l’antre de Caroline Faye, Demba Diop FC et Amitié FC 0-0 se sont également neutralisés. Demba Diop a marqué son premier point en championnat tandis qu’Amitié FC concédé son deuxième match nul consécutif. Dans le même temps, Oslo FA a stoppé la dynamique de l’Ajel de Rufisque victorieux lors de sa première sortie et défait dans cette 2e journée (2-1). Avec un match nul et une victoire, Oslo FA occupe la deuxième marche du podium à égalité de points avec Ouakam, Ndiambour et Wallydan.

Justement Wallydaan et Duc qui se sont quittés lors de la première journée sur un match nul et vierge ont tous les deux enregistré leurs premières victoires de la saison. Dakar Université Club s’est imposé contre Jamono Fatick sur le score de 3 buts à 1 tandis que Wallydaan qui recevait Keur Madior à dominer les débats (2-1).Avec cette victoire et un meilleur goal average , les Universitaires occupent le fauteuil de leader à l’issue de cette deuxième journée.

En ouverture de cette journée vendredi, Mbour PC a battu l’ex leader Thiès FC pour se relancer. Après avoir perdu en ouverture du championnat contre Jamono de Fatick le weekend dernier, Mbour Petite Cote a enfin lancé sa saison en marge de la deuxième journée avancée de Ligue 2. En effet l’équipe mbouroise est venu à bout du leader Thiès FC qui lui avait acquis une victoire lors de la première journée. Une courte victoire 1-0 mais ô combien précieuse replace Mbour PC dans le tableau du classement.

Pour la clôture de la 2e journée, notons que HLM va accueillir UCST Port ce lundi 16H 30 au stade Ibrahima Boye de Guédiawaye.

Résultats de la 2e journée de Ligue 2

Vendredi 21 Octobre

Thiès FC 0 -1 Mbour PC

Samedi 22 Octobre

Wallydaan 2 – 1 Keur Madior

Demba Diop 0 – 0 Amitié

Oslo FA 2 – 1 AJEL FC

Jamono FK 1 – 3 Duc

Dimanche 23 octobre

US Ouakam 0–0 Ndiambour

wiwsport.com