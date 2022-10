Watford reçoit Luton Town ce dimanche (11h) au Vicarage Road. Les Hornets comptent sur Ismaila Sarr dans le Onze pour remporter ce derby.

C’est l’une des confrontations les plus attendues en Angleterre. Le Watford FC et Luton Town s’affrontent dans le premier derby Herts-Beds à se jouer devant des fans depuis 16 ans et demi. Un important dispositif sécuritaire est mise en place. Slaven Bilić, entraîneur de Watford a parlé de l’importance du match. « Au cours des deux dernières semaines, les gens du club en ont parlé et je ne savais pas que c’était si gros, mais c’est énorme. Ce n’est pas seulement trois points, c’est bien plus que ça. Ce n’est pas Liverpool et Everton, c’est plutôt West Ham United et Millwall, et c’est la première fois depuis 2006 avec des supporters » informe le site du club.

Ce match compte pour la 16e journée de la deuxième division d’Angleterre. Luton Town qui n’a plus perdu de match en championnat depuis le 3 septembre est à la 8e place du classement pour le moment. Alors que Watford se bat au milieu du tableau, à la 15e place. Les Hornets comptent 5 victoires, 5 défaites et 5 matchs nuls. Pour ce duel, ils souhaitent la victoire à domicile. D’autant plus que Watford est invaincu en cinq matches de championnat à domicile contre Luton et vise des victoires consécutives à domicile contre les Hatters pour la première fois depuis une série de trois entre 1963 et 1968.

Auteur de 4 buts et 3 passes décisives cette saison, Ismaila Sarr compte 12 titularisations en autant de matchs joués.

🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 João Pedro, Cathcart and Kayembe start as Bilić makes three changes to our starting XI.#WatfordFC pic.twitter.com/K92L4Hau60 — Watford Football Club (@WatfordFC) October 23, 2022



