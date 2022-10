Dans le cadre de la 6ème édition du Tournoi international de Tennis Junior, prévue du 24 octobre au 5 novembre 2022 sur les courts de l’Olympique Club, une conférence de presse de lancement a été organisée à la Piscine olympique club de Dakar.

Avec un total de près de 200 matches, cette compétition vise, selon les organisateurs, à donner un impact dans la trajectoire des joueurs sénégalais qui frappent à la porte du haut niveau, mais aussi à favoriser le «rayonnement» et la «promotion» du tennis au Sénégal, rapporte sud quotidien.

«Sénégal World Tennis Tour» organise chaque année des tournois internationaux juniors (grade 5), dénommé ITF et supervisés par Fédération internationale et la Fédération sénégalaise de Tennis. En prélude de la 6ème édition de cette compétition qui aura lieu du 24 octobre au 5 novembre, sur les courts de l’Olympique club, une conférence de presse de lancement a été organisée avant-hier, jeudi 20 octobre, à la Piscine olympique club de Dakar. L’édition de cette année verra la participation de 18 nationalités venant d’Afrique, d’Asie, d’Europe, d’Amérique et d’Australie. Au moins, 5 filles et garçons de nationalité sénégalaise prendront aussi part à ce tournoi international tennis Junior, réservé aux joueurs âgés entre 13 et 18 ans. «Au-delà de la compétition, c’est une aventure humaine aussi bien pour nous que les gens qui viennent nous rendre visite. Et c’est une invitation, parce que beaucoup parmi eux (joueurs étrangers, Ndlr) reviennent quand ils le peuvent», a déclaré Baïdy Dieng, co-organisateur du tournoi. «Maintenant, ce sont les académies qui s’inscrivent pour faire participer leurs élèves au tournoi de Dakar. C’est pour dire que le tournoi a quand-même gagné en renommée», s’est-il réjoui face aux journalistes. «On ambitionne de passer l’année prochaine de J5 à J4, qui est un meilleur niveau. C’est plus de points, et donc une plus grande attractivité. Ça nous permettra d’avoir des joueurs mieux placés encore au niveau mondial qui vont s’intéresser à venir au Sénégal», a annoncé M. Dieng.

Deux semaines de compétition

Les rencontres du tableau final en double verront la participation de 24 binômes garçons et 24 binômes filles. Le tableau final de simple se compose de 32 garçons et 32 filles, tandis que le tableau double se compose de 24 équipes. Près de 200 matches en simple et en double sont prévus tout le long de la compétition. Le tournoi est scindé en deux parties, qui se déroule chacun dans une semaine. Les finales doubles filles et garçons auront lieu le vendredi 28 octobre 2022, alors que les finales simples filles et garçons se tiendront le lendemain. Dans la semaine suivante, les finales doubles filles et garçons se tiendront le vendredi 4 novembre, tandis que les finales simples filles et garçons sont prévues le lendemain.

Selon, les organisateurs, l’intérêt de ce genre de tournois ITF Juniors, c’est d’avoir un «impact dans la trajectoire des joueurs sénégalais qui frappent à la porte du haut niveau.» D’abord, ce sont des compétitions qui permettent aux Sénégalais de se mesurer à des joueurs étrangers pour acquérir plus d’expériences, gagner des points et améliorer leur classement international. À en croire les responsables, la compétition vise aussi à contribuer au «rayonnement et à la promotion» du tennis au Sénégal, dans la mesure où elle connaîtra la participation de jeunes joueurs sénégalais prometteurs pour l’avenir de ce sport.

wiwspor.com