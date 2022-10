Lanterne rouge de Premier League, Nottingham se doit de se donner de l’air. Mais les joueurs de Steve Cooper auront fort à faire pour essayer d’obtenir leur deuxième succès de la saison. D’autant plus qu’ils affrontent, ce samedi au City Ground, un Liverpool en forme et qui a l’occasion d’accrocher la 5e place en cas de victoire.

Mais pour se faire, les Reds, ceux de Nottingham bien entendu, pourront compter sur les services de Cheikhou Kouyaté. Remplaçant lors du dernier match contre Brighton & Hove Albion, le milieu de terrain fait son retour dans le onze de départ et est bien titulaire en tant que milieu central droit dans le 4-3-3 de son entraîneur.

✌️ Two changes for The Reds

🇸🇳 Kouyaté comes into the starting XI

🇳🇬 Awoniyi leads the line

Our side to face @LFC this afternoon. 👊 pic.twitter.com/pOLvn0splp

— Nottingham Forest FC (@NFFC) October 22, 2022