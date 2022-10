Après une tonitruante première période, l’Equipe Nationale du Sénégal s’est imposée face aux Ougandais (10-1), samedi, pour ses débuts dans la CAN Beach Soccer 2022.

Entrée en matière tonitruante ! Après la journée d’ouverture ce vendredi, les Lions, triples Champions d’Afrique, faisaient leur entrée en lice dans la CAN Beach Soccer 2022 face à l’Ouganda ce samedi. En l’absence de Mamour Diagne, testé positif au Covid-19, les coéquipiers d’un Seydina Mandione Laye sur un petit nuage – et auteur d’un quadruplé – ont déroulé leur jeu et affirmé déjà, s’il le fallait, leur suprématie mais également leurs ambitions d’aller décrocher un septième titre.

Un premier tiers-temps sans opposition

Invaincus en Coupe d’Afrique depuis sept ans (désormais 15 victoires d’affilée), les Lions ne voulaient pas se laisser surprendre. Et face à des Cranes souvent accrocheurs, ils avaient l’intention de marquer leur territoire dès leur entame. Le Sénégal a entamé sa rencontre avec un faux rythme, sans accélération, sans précipitation, permettant forcément à l’Ouganda de récupérer quelques ballons et tenter sa chance très vite. Mais après deux tentatives manquées de la part d’Al Seny Ndiaye puis Jean Ninou Diatta, la situation se débloque après seulement deux minutes de jeu grâce à Mamadou Sylla, auteur d’un tir à ras de terre qui surprend la défense ougandaise.

Après cette ouverture du score, le Sénégal passe des minutes tranquilles face à une équipe qui ne se crée presque grand-chose en attaque. Sans pour autant se montrer fringants dans le jeu, les Lions feront facilement encore la différence après la 6e minute. C’est Seydina Madione Laye Diagne qui est passé par là d’une frappe en pivot. Au même moment, le sélectionneur Mamadou Diallo préparait ses premiers changements, dont l’entrée en jeu de Raoul Mendy.

C’est lui EL Nueve. Celui qui écrase des gardien avec des bicyclettes et des reprises de volée de grande classe. Justement, alors que le chronomètre tournait autour des 4 minutes dans cette première période, le numéro 9 sénégalais porte le score à 3-0 puis 4-0. Sur une relance rapide d’Al Seny Ndiaye, Raoul efface deux adversaires avant de fusiller Kibirigie Meddie, le gardien ougandais.

Son second but est aussi magnifique que le premier. Servi par son soldat Jean Ninou Diatta, le troisième meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde enchaîne avec une bicyclette de toute beauté. Démonstration facile, le Sénégal se quitte avec le premier tiers-temps avec un large avantage de 4 buts à rien. C’était déjà beaucoup trop pour que le sélectionneur ougandais Angelo Schrinzi change complétement dans la même minute son cinq de départ.

Les Lions jouent ensuite au relâchement sans se lâcher

Face à des Ougandais décidés à ne pas offrir, en seconde période, le même visage que lors des 12 premières minutes, le Sénégal a géré son avance. Sans s’emballer, ni se mettre particulièrement en danger. Même le léger relâchement d’Al Seny Ndiaye et ses partenaires en début de la seconde période ne fera pas l’affaire pour l’Ouganda. S’ils sont restés plusieurs secondes sans remettre le feu dans les camps ougandais, à l’exception d’un tir sur le poteau de Souleymane Coly, les Lions ne courraient presque aucun danger derrière.

Sauf peut-être sur une grosse faute de Jean Ninou Diatta à la 5e minute, qui permet donc à l’Ouganda de bénéficier d’un penalty. L’occasion pour voir briller l’historique capitaine des Lions Al Seny Ndiaye, puisqu’il stoppe impeccablement la tentative d’Opuuli Sharifu. Après plusieurs minutes plutôt à la faveur des Cranes, Seydina Mandione Laye Diagne réplique et fait réagir à son équipe en marquant l’unique but dans le second tiers-temps.

Pour le dernier tiers-temps, les Lions se faisaient vite surprendre par une balle venue d’ailleurs qui trompait donc Al Seny Ndiaye. Une réduction du score qui fera emballer à nouveau la rencontre et fera réagir à la bande à Mamadou Diallo. Amar Samb signe sa première réalisation du tournoi puis laisse le soin à Seydina Mandione Laye Diagne d’inscrire le premier triplé de la compétition. Le numéro 0 des Lions n’allait pourtant pas en rester là. Il permet donc au Sénégal d’aggraver le score (8-1), avant que Seydina Issa Laye Sène n’inscrive le 9-1 puis de laisser à Mandione Laye Diagne de s’offrir un quadruplé (10-1).

Après cette déroulée, rendez-vous ce dimanche face à l’Egypte (12h00 GMT).

