La deuxième journée du championnat professionnelle de Ligue 2 s’ouvre ce samedi à partir de 16H 30 avec des rencontres à enjeu. L’Ajel de Rufisque, Ndiambour, Thiès FC et même l’US Ouakam peuvent confirmer leur bonne dynamique ce week-end.

Tout comme dans l’élite en Ligue 1, en seconde division professionnelle , la course au titre est déjà lancé avec certaines équipes qui déjà sont dans le bon tempo. C’est le cas de Thiès FC leader à l’issue de la première journée après sa victoire net et sans bavure contre UCST Port (0-2).

En ouverture de la 2e journée ce vendredi, les thiéssois vont recevoir l’ancien pensionnaire de la Ligue 1 à savoir Mbour PC qui a été battu sur la plus petite des marges par Jamono de Fatick dimanche dernier. Les mbourois surpris à domicile doivent réagir et vite pour recoller au classement.

Son tombeur le Jamono de Fatick reçoit le lendemain du Samedi les universitaires du Dakar Université Club qui a fait match nul et vierge lors de sa première sortie en championnat cette saison. En cas de victoire DUC se replacerait dans la course pour les premières places, alors que les fatickois pourraient occuper le fauteuil de leader.

Au stade Maniang Soumaré, Wallydan tout proche de la montée la saison dernière accueille Keur Madior défait dimanche par l’US Ouakam 1-0. Keur Madior est ainsi en quête de ses premiers points cette saison en championnat et espère le faire dans ce déplacement périlleux à Thiès.

Demi finaliste en Coupe du Sénégal la saison dernière et promu en Ligue 2 cette saison, l’Ajel de Rufisque connait un début de saison réussi. La formation qui évoluait en national l’an passé a gagné son premier match de ligue 2 contre HLM et se déplace ce samedi à Alassane Djigo pour affronter Oslo FA. Cette dernière avait concédé le nul face à Amitié FC qui jouera Demba Diop FC ce samedi pour le compte de cette deuxième journée.

Les deux dernières rencontres US Ouakam – Ndiambour et HLM et UCST Port se joueront le dimanche à la même heure. Ouakam et Ndiambour avaient tous deux remportés leur premier match respectivement sur le score de 1-0 et 2-1. Dans une profonde crise institutionnelle la saison dernière en L1, l’équipe lougatoise semble renaître de ses cendres et peut caracoler en tête du championnat en cas de succès contre Ouakam ce dimanche.

Enfin à Ibrahima Boye ce sera un duel de mal classés entre HLM et UCST Port. HLM de Dakar tentera de se relever de sa défaite subie lors du premier match contre Ajel tandis que l’UCST Port actuel dernier du classement, essaiera de faire de même après la correction reçue à domicile face à Thiès FC.

