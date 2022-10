Élu deuxième meilleur joueur au monde derrière Karim Benzema, Sadio Mané a évoqué les chances du Sénégal à la prochaine Coupe du Monde.

Présent hier au Théâtre du Chalet à Paris, à l’occasion de la cérémonie de la 66e édition du Ballon d’Or, l’attaquant sénégalais s’est exprimé sur le statut de l’équipe nationale en lice pour le mondial. Pour le deuxième meilleur joueur du monde et sacré vainqueur du prix Socrates, il ne faut pas aller en besogne.

Le Sénégal qui partage son groupe avec le Qatar, pays hôte, l’Équateur et les Pays-Bas ne figure pas parmi les favoris à la prochaine Coupe du Monde. Toutefois, Sadio Mané indique que les champions d’Afrique vont jouer pleinement leur chance. “Je ne vois pas le Sénégal comme favori parce qu’il y’a d’autres nations très loin devant le Sénégal comme la France, l’Espagne… .On ira là-bas avec sans froid et essayer de faire ce que nous avons l’habitude de faire”, a-t-il ainsi indiqué au micro de RMC.