Sadio Mané honore son continent, 27 ans après !

Le continent africain a longtemps connu des grands joueurs à dimension internationale mais jamais un joueur issu du continent n’a été aussi bien classé depuis l’air Weah qui avait remporté l’édition 1995 devant l’allemand Jürgen Klinsmann et Jari Litmanen qui évoluait à l’époque à l’Ajax Amsterdam. 27 ans après et devant les noms comme Didier Drogba, Samuel Eto’o, Yaya Touré ou encore son ancien coéquipier, Mohamed Salah, Sadio Mané réactualisé l’histoire devenant seulement, depuis la création du Ballon d’Or, le deuxième joueur africain a figuré sur le podium, après avoir terminé quatrième en 2019, l’année du sixième sacre de Lionel Messi. Immense !

Le sacre de Benzema, un secret de polichinelle

Le sacre du Français Karim Benzema ce soir a fait l’unanimité. Karim Benzema entre un peu plus dans l’histoire du football français, devenant le cinquième tricolore à remporter le Ballon d’Or, le premier depuis Zinedine Zidane en 1998. Auteur dix buts lors de la phase à élimination directe, Karim Benzema a porté envers et contre tout le Real Madrid, qui devant Sadio Mané avec Liverpool a remporté le 14 ème titre de Ligue des champions. Mais le Français ne s’est pas arrêté là. Dans son armoire à trophées, il y ajoute une Liga, un titre de meilleur buteur en championnat et la Ligue des Nations avec la France au point même d’être plébiscité avec élégance par son concurrent direct, Sadio Mané. « Honnêtement, je pense que Karim le mérite cette année. Il a fait une grande, grande saison avec le Real, avec qui il a gagné la Ligue des champions… Il le mérite largement, donc je suis très content pour lui. » La saison 2021-2022 était l’année de Karim Benzema, logique soit remporte alors le Graal !

Cette année, le règlement du Ballon d’Or s’aligne sur le calendrier de la saison sportive et les votants ont pris en compte les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant des postulants, tout l’exercice 2021-2022.