Le RB Leipzig assure l’essentiel ce mardi après-midi en éliminant logiquement Hambourg 4 à 0 au 2ème tour de la la Coupe d’Allemagne.

Vainqueur de la dernière édition, le RB Leipzig poursuit sa défense de titre en Coupe d’Allemagne. Pour l’un des plus grands chocs du second tour ce mardi, les joueurs de Marco Rose n’ont laissé aucune chance à Hambourg, actuel troisième de Bundesliga 2. À la Red Bull Arena, Abdou Diallo, titulaire, et ses partenaires se sont largement imposés (4-0). Le Germano-sénégalais Sanoussy Ba est entré à la 83e minute de jeu.

Porté par une attaque en grande réussite, le RB Leipzig a fait le travail en deux temps. Un doublé de l’attaquant danois Yussuf Poulsen (33e, 36e) a permis aux Saxons d’aller à la pause avec un avantage de deux buts. En seconde mi-temps, le RBL a attendu les 20 dernières minutes pour mettre fin au suspense et d’assurer sa qualification pour le prochain tour. Simakan (69e) et Henrichs (81e) ont marqué les autres buts.

