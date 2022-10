Comme plusieurs acteurs du football, la légende Olivier Kahn n’a pas manqué de saluer la deuxième place de Sadio Mané au classement final du Ballon d’Or 2022 et de le féliciter pour son sacre au prix Sacrâtes de l’année.

L’attaquant sénégalais Sadio Mané a reçu hier à l’occasion de la 66e édition cérémonie du Ballon d’Or le prix Socrates récompensant, la footballeuse ou le footballeur le plus engagé dans des projets sociétaux et caritatifs. Mais ce n’est pas tout, le champion d’Afrique, auteur d’une saison aboutie avec Liverpool et son pays le Sénégal place s’est logiquement positionné à la deuxième place du Ballon d’Or de cette année.

Une place historique pour l’enfant de Bambali qui devient le premier joueur africain depuis George Weah à figurer sur le podium. Olivier Kahn, le président du Bayern Munich a réagi aux prouesses de son attaquant recruté cet été en provenance de Liverpool. L’ancien gardien rempart a réagi sur son compte twitter pour féliciter le joueur sénégalais. « Deuxième place lors du vote du meilleur footballeur du monde, plus le prix pour son engagement social. Je suis content pour Sadio #Mané et le félicite chaleureusement », a déclaré Kahn.

Platz zwei bei der Wahl zum weltbesten Fußballer, dazu die Auszeichnung für sein soziales Engagement – ich freue mich für Sadio #Mané und gratuliere ihm herzlich. — Oliver Kahn (@OliverKahn) October 17, 2022

