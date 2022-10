Le joueur de la Génération Foot, a réagi après leur victoire face à l’As Pikine pour dire leur satisfaction d’avoir gagné ce club banlieusard. Pour eux, l’objectif est clair : être champion en fin de saison !

Quel ressenti après cette victoire face à l’AS Pikine ?

Je suis très heureux pour la victoire et je félicite mes coéquipiers. Bon ce n’était pas facile l’hivernale, on est resté solides et soudés.

Le poids de l’adversaire ?

Y’avait l’enjeu et rythme, mais malgré tout on a gérer la situation. Chaque années les matchs aller c’était compliqué il y’a la pression des supporters mais alkhamdoulilah on a réussi

Objectifs de la saison ?

Notre objectif c’est d’être ensemble pour pouvoir vaincre et prendre les deux coupes inchala.

Pour rappel, Génération Foot s’est imposé lors de la première journée de Ligue 1 face à l’AS Pikine sur le score de 2 buts à zéro. Les Grenats sont leaders du championnat.

