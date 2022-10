Le Président de la Fédération Sénégalaise de Football Me Augustin Senghor a tresser des lauriers à Sadio Mané deuxième du ballon d’Or France Football avant de prédire un avenir beaucoup plus radieux pour l’international Sénégalais.

Augustin Senghor a félicité Sadio Mané qui a atteint un niveau historique au classement du Ballon d’Or France Football. Le patron de l’instance dirigeante du football sénégalais s’est dit satisfait de la consécration d’un icône pour qui la « Saga est loin d’être fini ».

« Premier Prix Socrates de l’histoire du Ballon d’Or, 2e au classement du Ballon d’Or 2022! Quelle consécration pour notre icône Sadio Mané! Et ce n’est pas fini! Merci à SM10 pour le bonheur procuré à tout un peuple et tout un continent Africain! Merci surtout de porter si haut, l’image et les valeurs de tout football et tout un pays: le Sénégal! Rendezvous au Qatar en novembre 2022 pour de nouvelles pages d’une saga loin d’être fini » a longuement apprécié Augustin Senghor.

