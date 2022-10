Pour son premier match de la nouvelle saison, le Casa Sports a assuré en s’imposant sur ses terres ce dimanche face au CNEPS Excellence (1-0).

Le Champion en titre ne s’est pas laissé surprendre. Dans le cadre de la 1re journée du Championnat de Ligue 1, le Casa Sports accueillait, ce dimanche au Stade Aline Sitoé Diatta, le CNEPS Excellence. Désireuse de bien entamer la défense de son deuxième titre de l’histoire remporté à l’issue du dernier exercice, la formation d’Ansou Diadhiou a tenu son rang.

Grâce à un but d’Aliou Diatta en toute fin de première période, le Casa Sports s’est en effet imposé sur la plus petite des marges. Le club ziguinchoirois rejoint Génération Foot, Dakar Sacré-Cœur, Stade de Mbour et Teungueth FC au rang des équipes à avoir gagné lors de cette première journée. Pour son prochain, le Casa croisera le fer avec GF, à Déni.

#LSFP Clôture de la 1ère journée de Ligue 1 avec les victoires de Génération Foot et Casa Sports ⚠️ ➡️ Tous les résultats et classements en direct sur https://t.co/ObuYyT8kCj pic.twitter.com/Lo7tpPTOV7 — wiwsport (@wiwsport) October 16, 2022

