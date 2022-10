À l’Allianz Arena ce dimanche, le Bayern Munich n’a fait qu’une bouchée de l’Union Berlin. Avec un nouveau but de Sadio Mané, les Bavarois s’imposent sans trembler (5-0).

Le Bayern Munich redevient un rouleau compresseur. Après avoir calé le week-end dernier lors du Klassiker face au Borussia Dortmund, les Bavarois, qui sortent d’une large victoire en Ligue des Champions face au Viktoria Plzen (5-0), se devaient de se reprendre. Sur le papier ça semblait une tâche ardue puisqu’il y avait un face une équipe invaincue depuis 11 matchs et qui était classée 2e avant la rencontre.

Mais, sérieux, appliqués et grâce à leurs talents offensifs, les joueurs de Julian Nagelsmann ont facilement remporté ce choc. Serge Gnabry (1-0, 13e) et Eric Maxim Choupo-Moting (2-0, 33e) se sont chargés de renvoyer le Bayern aux vestiaires avec l’avantage. En seconde période, ce ne sera que de la formalité pour Sadio Mané et ses partenaires, puisqu’ils ajouteront trois buts, dont un pour le Sénégalais.

Leroy Sané a inscrit le 3-0 (52e), puis notre Champion d’Afrique a porté le score à la 4-0 quelques instants plus tard (55e). Facile, le Bayern Munich ira jusqu’à s’offrir une manita grâce à une réalisation de Marcel Sabitzer (80e). Une victoire convaincante qui permet donc aux Bavarois de déloger leurs adversaires du jour de la 2e place de Bundesliga, à quatre points du surprenant leader du Championnat, l’Union Berlin.

