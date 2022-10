Alors qu’on le pensait tout proche d’un retour, Moussa Niakhaté pourrait voir son absence s’éterniser dans la durée. Selon son entraîneur, le défenseur de Nottingham Forest pourrait même manquer la Coupe du Monde.

Recruté lors du dernier mercato estival en provenance de Mayence contre 10 millions d’euros, Moussa Niakhaté n’a joué que deux matchs en Premier League avec Nottingham Forest depuis l’entame de cette saison. Victime d’une blessure à l’ischio-jambier, le défenseur central de 26 ans est absent des terrains depuis la mi-août. Et son rétablissement semble prendre une bien mauvaise tournure, notamment pour Aliou Cissé.

S’il a honoré sa première convocation en Equipe Nationale du Sénégal le mois dernier – sans parvenir à jouer ses premières minutes avec les Lions en raison de sa blessure -, l’ancien joueur du FC Metz et de Valenciennes ne semble toujours pas remis. C’est en tout cas ce que son entraîneur laisse entendre. « Il n’est pas proche (du retour). Il est pleinement dans sa récupération. Il est loin d’être considéré proche du retour, vraiment ».

Et pour ne rien arranger du tout, Steve Cooper a émis de grands doutes quant à la participation du joueur à la prochaine Coupe du Monde. « Je ne suis pas sûr pour le moment, je pense juste à lui et à Nottingham Forest. Mais c’est (la participation de Moussa Niakhaté à la Coupe du Monde) loin d’être n’importe où dans notre considération pour le moment. Il est très proche de l’équipe médicale et suit le processus avec eux ».

wiwsport.com