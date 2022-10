La nouvelle saison de lutte 2022-2023 vient de démarrer. De nombreuses affiches alléchantes sont attendues, mais également le fameux combat royal entre Modou Lô (Rock Energie) et Ama Baldé (Falaye Baldé). Le Roi des arènes, blessé à l’épaule et visiblement guéri va-t-il enfin libérer le monde de la lutte.

Modou Lô, ce « Roi » qui tient son royaume en otage. Depuis que le Rock des parcelles est devenu Roi des arènes en a vu de toutes couleurs. Blessé aux entrainements en mars dernier alors qu’il devait croiser son tout premier challenge (Ama Baldé) le 13 mars 2022, Modou Lo a « refusé »de guérir.

Lui et son encadrement n ont montre aucune volonté de rassurer, de guérir et de venir lutter. Les amateurs ont donc eu l’impression qu’il fuit le combat, qu’il craint Ama Baldé. Sinon comment comprendre qu’une simple déchirure musculaire ou claquage, un Roi des arènes se terre et cautionne les propos de certains staffs : « Le choc pourrait avoir lieu en 2023 ou 2024 ».

Cette blessure de Modou Lô a été un véritable blocage systématique pour la lutte qui est prise en otage depuis 3 ans. De toute l’histoire de roi de l’arène, c’est la première fois l’on enregistre un Roi qui rechigne tant à combattre, à l’émulation et se complait à rester tout ce temps sans le moindre challenge. Le monde de la lutte espère qu’il présentera enfin un certificat de guérison pour débloquer la situation et sauver la lutte.

Avec Sunu Lamb