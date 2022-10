Auteur d’un début de saison encore marqué par les blessures, Youssouf Sabaly peine à retrouver de la régularité. Et il devra faire avec un double duel dans la concurrence au poste de latéral droit du Real Betis.

Dans l’aventure de Youssouf Sabaly au Real Betis, il y a sans doute un tournant : sa sortie sur blessure face à l’AS Roma, lors du dernier match de préparation pour la saison 2021-2022, le 7 août 2021. Un coup fatal et très dur. Le latéral droit international sénégalais, alors âgé de 28 ans, subissait une blessure qui allait l’écarter des terrains pendant plus de six mois. En coulisses, les pensionnaires du Benito Villamarín se devaient absolument de trouver un nouveau latéral droit.

Et c’est comme ça qu’Héctor Bellerín va débarquer en Andalousie sous la forme d’un prêt en provenance d’Arsenal. Très vite adapté au style de jeu de Manuel Pellegrini, le Catalan ne sera jamais contesté. Seul au monde, Bellerín est titulaire indiscutable. D’autant plus que quelques semaines après son arrivée, Martín Montoya, l’autre Catalan et latéral droit du Betis, se blesse et, beaucoup plus que Youssouf Sabaly, il sera absent de très longue durée.

Avec des bonnes prestations, Bellerín délivre 5 passes décisives en 32 apparitions avec le Real Betis. Le club andalou va donc terminer à une cinquième place de LaLiga et surtout remporter la Coupe du Roi. Mais au cours de cette saison 2021-2022, la confiance de Manuel Pellegrini en Youssouf Sabaly pouvait bien s’observer, puisqu’à son retour de blessure, l’international sénégalais grappille du bon temps de jeu et finira l’exercice avec 17 matchs tous terrains confondus.

Après le Catalan Bellerín, les Catalans Aitor Ruibal et Martín Montoya

À la fin de la saison, Héctor Bellerín s’en va pour apaiser la concurrence à Youssouf Sabaly. Situation inverse, le Sénégalais semble seul au monde et à tout pour être le titulaire indiscutable. Mais par malheur, encore une fois, il se blesse en tout début de saison et va manquer les deux premières journées de LaLiga. Conséquence, comme si ce n’était pas assez avec les Catalans, c’est Aitor Ruibal, l’ailier de métier, qui doit couvrir le couloir droit du Real Betis. Et le natif de Sallent l’a bien fait.

Mais après quelques rencontres, c’est Martín Montoya qui fait son retour sur blessure, après pas moins de 10 mois d’absence. Le Catalan de 31 ans semble pris la place de titulaire en Championnat, puisqu’il a été aligné d’entrée lors des trois derniers matchs. En revanche, il n’est pas éligible pour jouer en Europa League, puisqu’il n’a pas été inscrit par Manuel Pellegrini pour cette compétition. C’est donc, évidemment, Ruibal qui assure et rassure en C3 en jouant l’intégralité des minutes possibles. Comprenez par-là donc que Youssouf Sabaly attend toujours de faire ses premiers pas en Europa League cette saison, alors qu’il n’a joué que 3 matchs en Liga.

À l’heure où l’Equipe Nationale du Sénégal s’apprête à participer à la Coupe du Monde 2022, les interrogations s’imposent sur le statut en club de son latéral droit titulaire. Youssouf Sabaly est-il confronté à une très grosse concurrence au Real Betis ? Pour le moins que l’on puisse dire, si Aitor Ruibal a souvent joué en Europa League et Martín Montoya en Championnat, c’est que l’international sénégalais devra être prêt à un partage des rôles avec deux autres joueurs à son poste dans deux compétitions (Championnat, Ligue Europa), en attendant le début de la Coupe du Roi. Mais ce sera simple à vivre pour Sabaly, puisqu’il est très considéré par Manuel Pellergini.

