Très attendu pour la prochaine CAN de Beach Soccer, le Sénégal est sur la dernière ligne droite des préparatifs. Les Lions étaient ce matin au ministère des sports.

Ils ont reçu le drapeau national des mains de M. Mame Mbaye Niang, Ministre du Tourisme et des Loisirs. Ce dernier remplace le ministre des sports qui se trouve actuellement au Qatar pour les besoins de la préparation de la Coupe du Monde.

En l’absence de Yankhoba Diatara, Mame Mbaye Niang a délivré le message du Chef de l’Etat aux vaillants Lions qui participent pour la 10e fois à la CAN. Le Sénégal est le champion d’Afrique en titre avec 3 succès consécutifs en plus d’être la nation la plus titrée avec 6 trophées continentaux.

Rappelons que la CAN Beach Soccer 2022 est prévue du 21 au 28 octobre prochain au Vilankulos Arena au Mozambique. Après le retrait du Nigeria, 7 pays vont finalement prendre part à la compétition avec le Sénégal qui loge dans le groupe B. L’entraîneur Mamadou Diallo a retenu 15 Lions qui vont se battre pour un 7e sacre.

⚠️ Mame Mbaye Niang, Ministre du Tourisme et des Loisirs, a remis le Drapeau National aux Lions du Beach Soccer en route pour la CAN Mozambique 2022 du 21 au 28 octobre Bonne chance à nos Gaindés 🇸🇳 pic.twitter.com/nk8dC9psEx — wiwsport (@wiwsport) October 13, 2022

