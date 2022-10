La Confederation Africaine de Football (CAF) a fait part du calendrier actualise de la Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer Mozambique 2022 suite au retrait du Nigeria des joutes.

Dans moins de deux semaines, la magnifique ville de Vilankulos au Mozambique accueillera la compétition de plage la plus importante d’Afrique, la Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer Mozambique 2022, dont le coup d’envoi sera donné le 21 octobre 2022.

Le calendrier de la phase finale du Championnat d’Afrique de Beach Soccer a été révisé après le retrait du Nigeria. Ce sont désormais sept (7) équipes qui prennent part à la 5e édition du tournoi. Dans le groupe A, on retrouve désormais trois équipes : le Mozambique hôte, le Malawi et le Mozambique. Quatre équipes composent le groupe B. Il s’agit du Sénégal, de l’Ouganda, de Madagascar et de l’Egypte.

La Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer démarre le 21 octobre avec un match entre le Mozambique hôte, finaliste de la CAN 2021, et le Malawi dont c’est la première participation. Le tournoi prévu jusqu’au 28 octobre se déroule à la Vilankulos Arena, construite pour l’occasion.

wiwsport.com (CAF)