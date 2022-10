En partance pour le Mozambique où se déroulera la CAN de Beach Soccer (21 au 30 octobre prochain), le sélectionneur national a dévoilé une liste de 15 joueurs qui vont disputer la compétition.

Vainqueur de la Coupe COSAFA, le Sénégal triple tenant du titre part à la conquête du titre avec le statut de favori. Ainsi, le technicien Mamadou Diallo qui va disputer sa première CAN sur le banc des Lions, en tant qu’entraîneur principal, a composé une liste de 15 Lions.

C’est un mixte de joueurs expérimentés à l’image du capitaine Al Seyni Ndiaye. Ou encore des joueurs Raoul Mendy, Mamour Diagne, Babacar Fall et Mamadou Sylla qui ont porté les 3 succès consécutifs du Sénégal à la CAN. Le groupe est renforcé par de nouveaux talents qui ont disputé les éliminatoires de la CAN et la COSAFA : Ousseynou Faye, Seydina Issa Laye Sene, Seydina Mandione Laye Mbaye, Souleymane Coly, Saliou Boubou Ndoye.

Six fois Champions d’Afrique dont trois d’affilée, les Lions sont attendus en terre mozambicaine. Ils logent dans le groupe B avec l’Ouganda, le Madagascar et l’Egypte.

📋 Liste des 15 joueurs retenus par le sélectionneur national Mamadou Diallo pour la CAN Beach Soccer prévue au Mozambique du 21 au 30 octobre 2022. pic.twitter.com/8nwUxAfLl8 — FSF (@Fsfofficielle) October 12, 2022

wiwsport.com