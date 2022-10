Après 11 journées de Ligue 2 et un nouveau naufrage à Quevilly-Rouen, samedi (3-1), Nîmes Olympique est toujours 19e et relégable. Son attaquant Moussa Koné en appelle à l’union sacrée.

Koné, d’habitude très discret devant les médias, a tenu des mots forts auprès de Midi Libre samedi soir : « On s’est parlé entre nous, tout a été dit dans la semaine. Maintenant, c’est le terrain qui compte. On est vraiment dans une phase très difficile. À Quevilly, on prend ce but très tôt (18e), et ça a joué dans nos têtes… À nous de nous remettre très vite et de changer la situation, match après match. »

Moussa Koné : « C’est dur pour tout le monde, pour eux comme pour nous »

Et le Sénégalais, meilleur réalisateur nîmois de l’effectif actuel, de lancer un appel aux supporters, lui qui s’était « expliqué » avec les Nemausus 2013 fin août aux Costières contre Laval, avant d’aller fêter son but libérateur avec la tribune Sud : « Ne nous lâchez pas ! C’est dur pour tout le monde, pour eux comme pour nous. On est une famille, on doit avancer main dans la main. On ne va pas lâcher, mais il ne faut pas qu’ils nous lâchent. On a besoin d’eux ! On a beaucoup de matches devant nous, on va travailler, et on va s’en sortir« .

Avec Midi Libre