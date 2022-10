En marge de la prochaine Coupe du Monde qui se jouera au Qatar, le ministre des Sports sénégalais Yankhoba Diatara s’est rendu à Doha pour s’acquérir des derniers réglages. Le patron du sport sénégalais est revenu sur les grands moments de son audience avec son homologue qatari M. Sarah Bin Ghanim Ali.

« Nous avons été reçus par nos collègues en charge du Sport et de la Jeunesse du Qatar pour magnifier l’excellence des relations entre le Qatar et le Sénégal, conformément aux instructions du Chef de l’Etat. Il nous a donné des orientations pour préparer la participation de qualité de l’équipe du Sénégal lors de la Coupe du monde. À notre arrivée, le ministre M. Sarah Bin Ghanim Ali, nous a très bien accueillis. Cela confirme les bonnes relations entre le Qatar et le Sénégal. Il faut féliciter le Qatar, ils ont eu la confiance de la communauté internationale pour organiser cette Coupe du monde, affirme Yankhoba Diatara.

S’agissant de la délégation sénégalaise attendue au Qatar pour les besoins de cette joute mondiale, le Ministre des Sports se veut rassurant. « Sur ce que j’ai vu ici, ils ont pris toutes les dispositions sont prises pour que le Sénégal soit dans d’excellentes conditions. C’est rassurant. Concernant les logements de la délégation sénégalaise, le Sénégal avait pris toutes les dispositions. Avec l’ambassadeur qui nous a aidés dans ce sens, nous allons les visiter. Le camp de base des Lions et le lieu d’entraînement seront également visités pour voir ce qu’il faut améliorer », ajoute-t-il.

