Dans le duel des mal classés de Premier League ce lundi en clôture de la 10e journée, Nottingham Forest, malgré un bon Cheikhou Kouyaté, n’a pas réussi à se relancer face à Aston Villa (1-1).

L’ultime rencontre de cette 10e journée de Premier League entre Nottingham Forest et Aston Villa s’est soldée par un match nul 1-1 qui ne fait les affaires d’aucune des deux équipes. Pourtant, comme toujours dans le Championnat d’Angleterre, cette rencontre a été animée en occasions et intensité.

Emmanuel Dennis a ouvert le score à la 15e minute avant qu’Ashley Young n’égalise pour les Villans (22e). Malgré les occasions en seconde période et notamment pour les visiteurs, le score n’évoluera plus. Au classement, le promu Nottingham est 19e, Aston Villa est un peu plus haut, à la 16e place.

The points are shared at The City Ground. 🤝 pic.twitter.com/5qoRWvsVHQ — Nottingham Forest FC (@NFFC) October 10, 2022

