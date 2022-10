Pape Abou Cissé n’a pas vécu une belle soirée avec Olympiacos, jeudi lors de la rencontre malheureuse face à Qarabag (0-3). Impliqué dans la déroute des siens, l’international sénégalais s’est excusé de sa réaction auprès des supporters au moment de sa sortie.

Le défenseur sénégalais a craqué après les insultes et le traitement acerbes des supporters de l’Olympiacos après son implication dans la lourde défaite à domicile de son équipe. Emporté par les insultes, Pape Abou Cissé avait mal réagi au moment de sa sortie du match. Un comportement que son coach a jugé d’inacceptable en conférence de presse.

Mais le champion d’Afrique et cadre de la formation grecque s’est repris et a présenté ses plates excuses à l’ensemble du club. Sur son compte Instagram, Pape Abou a écrit un message à l’endroit des supporters, des dirigeants et de ses partenaires d’Olympiacos.

« Hier a été une très mauvaise soirée pour l’Olympiacos et pour moi personnellement. Au cours des derniers mois, j’ai vécu un enfer personnel, avec des pertes tragiques et j’ai subi une pression énorme.

Vous me connaissez tous bien. Vous savez combien j’aime l’OLYMPIACOS, le club dans lequel j’ai évolué en tant que footballeur professionnel et pour lequel je donne toujours tout ce que j’ai sur le terrain.

Hier soir, j’ai fait une erreur, j’ai perdu mon sang-froid après avoir entendu beaucoup de mots blessants et insultants envers moi et ma famille. Et pour cela, je dois présenter mes excuses à toute la famille de l’Olympiacos, aux entraîneurs, à mes coéquipiers, à l’administration et surtout à nos incroyables fans.

J’espère que vous pourrez me pardonner, car j’ai montré durant toutes ces années que je suis l’un d’entre vous et je veux continuer, avec la même passion sans fin, à tout donner à notre équipe », a écrit l’international sénégalais, Pape Abou Cissé qui a été écarté du groupe pour disputer le match de championnat ce week-end.

