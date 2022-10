Après un regain de confiance observé face à Elche le week-end dernier, le Rayo Vallecano est déjà retombé dans ses travers. En Liga ce samedi, Pathé Ciss et ses partenaires ont chuté à Almería (1-3).

Le Rayo Vallecano a sombré. Auteur d’une première période complètement ratée, le Club de Vallecas s’est lourdement incliné sur la pelouse d’Almería, ce samedi en début d’après-midi, dans le cadre de la 8e journée de LaLiga. Porté par une attaque de feu, qui restait pourtant sur quatre défaites d’affilée sans marquer le moindre but, a fait la différence et tué le suspense en première mi-temps.

Lucas Robertone (8e), Srđan Babić (17e) et l’attaquant malien et ancien joueur du Stade de Reims, El Bilal Touré (39e), pour son premier but sous ses nouvelles couleurs ont signé les réalisations du club andalou. Sans Pathé Ciss, remplacé à la pause, le Rayo a mieux joué en seconde période et a réduit l’écart par l’intermédiaire d’Alex Catena (81e). Le club madrilène reste donc provisoirement 10e.

wiwsport.com