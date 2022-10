Avec le retour annoncé des frères Wone, Yoann et Mao, dotés de nouvelles bécanes, on s’attend logiquement à une hiérarchie plus équilibrée en catégorie Open où Hugo Villepontoux règne sans partage lors des deux exercices écoulés. En juniors, par contre, ça s’annonce plus serré avec les anciens auxquels vont se joindre des débutants, sortis du Kids moto-cross de Ouakam.

Toujours est-il que neuf journées, et non huit comme par le passé, vont rythmer ce nouvel exercice de moto-cross qui se tiendra entre Lac Rose et Diamniadio et subsidiairement un retour sur la piste de Sébi Ponty. L’exercice s’ouvre dans une dizaine de jours pour prendre fin le dimanche 11 juin 2023 dans un lieu qui sera déterminé d’ici à là.