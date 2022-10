Quatrième du classement France Football en 2021, « KB9 », désigné joueur UEFA de l’année 2021, a cette fois tué toute concurrence. Transféré de Liverpool au Bayern Munich durant l’été, Sadio Mané, champion d’Afrique avec le Sénégal et finaliste de la Ligue des champions, devrait se contenter, au mieux, d’une place d’honneur. Il pourra toutefois se consoler avec un titre honorifique, puisqu’en étant le dauphin de l’enfant de Bron, il obtiendrait la meilleure place pour un footballeur africain depuis 1995, année du Ballon d’Or remporté par le Libérien George Weah. Le Top 3 de ce cru 2022 pourrait être complété par un autre Madrilène, Vinicius Junior.

Ce qui lui a valu d’être élue meilleure joueuse UEFA de l’année, devant l’attaquante d’Arsenal Beth Mead, désignée meilleure joueuse et buteuse du championnat d’Europe des nations, remportée par l’Angleterre. Derrière ce duo qui se détache dans la course au Graal suprême, les quatre représentants tricolores, la capitaine de l’OL et des Bleues Wendie Renard, sa coéquipière Selma Bacha et les Parisiennes Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani devraient se contenter de places d’honneur.

Un mode d’attribution revu et corrigé

Créé en 1956 par France Football, le trophée qui récompense le meilleur joueur de l’année n’a toutefois pas toujours existé sous sa forme actuelle. La distinction, réservée jusqu’en 1995 aux seuls joueurs européens et évoluant dans un club européen, s’est peu à peu ouverte aux joueurs étrangers évoluant en Europe puis à toutes les nationalités en 2007. Ce qui explique pourquoi ni Pelé ni Diego Maradona, qui ont pourtant soulevé la Coupe du monde, ne l’ont jamais remporté durant leur carrière.

Son mode d’attribution a évolué en 2010, avec un panel de votants élargi et un système de notation corrigé. Jugé inéquitable, puisqu’il ne récompensait pas le meilleur joueur de l’année (Wesley Sneijder en 2011 ou Franck Ribéry en 2013) mais avant tout le meilleur joueur du monde, il a été totalement refondu en 2016 avec la fin du partenariat avec la Fifa.

Dès lors, le magazine a choisi de revenir à une formule plus traditionnelle en s’appuyant sur ce qui avait fait le succès du Ballon d’Or jusqu’alors : le vote unique de 170 journalistes, passés à 100 en 2022, choisis sur la base des 100 premiers pays au classement Fifa, plus trois nouveaux jurés (Didier Drogba et les deux journalistes les plus pertinents sur le vote précédent). Depuis 2018, le même process est appliqué pour le Ballon d’Or féminin, où 50 journalistes spécialistes du football, correspondant aux 50 premiers pays Fifa, sont appelées à se prononcer pour désigner la gagnante.

Un calendrier calqué sur la saison