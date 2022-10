De retour petit à petit de sa meilleure forme, Krépin Diatta est allé d’entrée avec l’AS Monaco pour affronter Trabzonspor en Ligue Europa ce jeudi (16h45 GMT).

L’AS Monaco affronte ce jeudi soir le champion de Turquie Trabzonspor (18h45) au stade Louis-II dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa.

Deuxième ex aequo du groupe H avec son adversaire du soir, l’ASM veut faire oublier la défaite à la maison contre Ferencvaros (0-1) lors de sa dernière sortie européenne et faire une bonne opération au classement avant la phase retour. Pour cette rencontre, Philippe Clement a choisi de reconduire le onze qui l’avait emporté contre Nantes dimanche (4-1), et notamment avec la titularisation de Krépin Diatta.

