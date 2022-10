Titularisé dans l’entre jeu, Cheikhou Kouyate n’a rien pu faire, face à un James Madison dans son meilleur jour. L’anglais double buteur et passeur décisif a permis à Leicester de prendre les devants à la mi-temps (3-0). Patson Daka a marqué le quatrième but de son équipe en seconde période. C’est Harvey Barnes qui a montré la voie à ses coéquipiers après 25 minutes disputées. Avec seulement 4 points au compteur, chacun, Leicester et Nottingham occupent la zone de relégations. Ils sont respectivement 19e et 20e de la Premier League.

One of the best smiles in the #PL 🥰#LEINFO pic.twitter.com/44woDcDd6e

— Leicester City (@LCFC) October 3, 2022