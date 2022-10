Ce tournoi a rassemblé près de 1000 joueurs venus de partout dans le monde sur différents jeux. A seulement 22 ans, Verix777 pour sa toute première compétition internationale a terminé 7ième sur 120 joueurs inscrits sur Guilty Gear Strive et remporte une médaille « finaliste » du tournoi. (Dans les jeux de combat le top 8 est récompensé à la différence des autres jeux).

Une performance remarquable qui place le Sénégal parmi les meilleurs pays qui excellent sur ce jeu. Pour rappel l’Arcevo Tour 2022 rassemblera les 8 gagnants des 8 étapes de qualifications qui iront compétir en 2023 en Californie pour les grandes finales afin de remporter une cagnotte globale de 100.000 dollars (environ 67 millions FCFA).

🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🤩🤩🤩🤩 @Ismaila702 (Verix) finished 7th/120 on Guilty Gear Arcevo Tour 2022 at the @THEMIXUPLyon

Amazing performance 🥳 we're so proud

Thank you all for ur support

We go again next event #SoloNation pic.twitter.com/fCzune5uYM

— SOLO Esport 🇸🇳🎮 (@soloesportclub) October 2, 2022