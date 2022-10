Second succès d’affilée en Championnat pour Everton, vainqueur de Southampton (2-1) ce samedi à l’occasion de la 9e journée de Premier League.

La trêve internationale n’a pas coupé l’élan d’Everton. Deux semaines après leur première victoire de la saison, les Toffees viennent d’enchaîner. En déplacement au St Mary’s Stadium à l’occasion de la 9e journée de Premier League, les hommes de Frank Lampard ont battu Southampton sur la marque de 2 buts à 1.

Avec notamment un immense Idrissa Gueye pour sa seconde titularisation d’affilée au milieu de terrain, Everton a contrôle et renversé la rencontre en début de seconde période. Alors que Joe Aribo a ouvert le score (49e) pour les Saints, Conor Coady (52e) et Dwight McNeil (54e) ont finalement permis aux Toffees de s’imposer.

Au classement, Everton remonte à la 11e place.

Three points on the road! 👏

UTFT!!! ✊🔵 pic.twitter.com/jHTXaB5nxW

— Everton (@Everton) October 1, 2022