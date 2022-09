Fils de l’ancien milieu international sénégalais Pape Sarr, Mamadou sera désormais lié avec l’Olympique Lyonnais pour les trois prochaines saisons.

L’Olympique Lyonnais réalise un joli coup pour l’avenir du club. Ce vendredi, le club rhodanien a officialisé la signature du premier contrat professionnel de Mamadou Sarr (17 ans) qui était dans le viseur de quelques grands clubs comme la Juventus. Le jeune défenseur, fils de l’ancien milieu de terrain défensif des Lions du Sénégal Pape Sarr, sera désormais lié à l’OL jusqu’en 2025.

« Je suis très heureux de signer ce premier contrat professionnel à l’OL. J’entame ma 6e année ici, j’ai gagné la Coupe Gambardella et j’espère bien pouvoir écrire mon histoire avec ce club. J’essaye de savourer tout ça mais j’ai encore beaucoup de choses à accomplir. Mon objectif, c’est déjà de performer avec la N2 cette saison et pourquoi pas, découvrir les entraînements avec le groupe professionnel », a réagi le jeune joueur.

Arrivé au Centre de formation de l’Olympique Lyonnais en 2018, Mamadou Sarr est considéré comme l’un des plus grands espoirs du club. Après ses belles prestations avec les catégories plus jeunes, il a même intégré le groupe Pro 2 cette saison, et ce vendredi, avant l’officialisation de son premier contrat professionnel, il s’est entraîné sous les ordres de Peter Bosz en équipe première.

