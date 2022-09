Et voilà, c’est un grand événement dans cette nouvelle saison du Championnat de France. Après un été mouvementé, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng voit définitivement le bout du tunnel. Mis sur le banc pour la première fois cette saison pour le déplacement à Angers ce vendredi à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1, l’attaquant sénégalais a en effet joué ses premières minutes.

Il est rentré à la 84e minute en remplacement à Luis Javier Suarez. L’ancien joueur de l’Académie Diambars a même été ovationné par une partie du public présent ce soir au Stade Raymond-Kopa. Sur les quatre ballons touchés, Dieng aurait même pu inscrire son premier but de la saison. Bien servi par Harit sur la gauche, il tente du gauche mais son tir est repoussé par le gardien du SCO. Dommage.

Au final, l’OM s’est imposé 3-0 et prend provisoirement la première place de Ligue 1.

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 30, 2022