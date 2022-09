Les Pays-Bas, le Qatar et l’Equateur, futurs adversaires de l’Equipe Nationale du Sénégal à la Coupe du Monde 2022, étaient sur le pont pendant cette trêve internationale. Avec quel bilan ?

Au moment où le Sénégal achevait sa préparation en Autriche avec un résultat nul face à l’Iran (1-1), deux de ses adversaires avaient déjà levé le pied dans cette trêve internationale, alors que le troisième livrait une dernière bataille pour retrouver quelques certitudes. Comment se sont bouclés leurs préparatifs ? Comme beaucoup ont pu observer à l’issue du tirage au sort, ça s’annonce jouable, mais aucun cadeau ne se fera à la bande à Aliou Cissé.

PAYS-BAS

Si le football doit une Coupe du Monde au Pays-Bas, on espère simplement que ce ne sera pas pour cette année 2022, même si les Oranje, après trois finales perdues et après avoir manqué la dernière édition en Russie, semblent vraiment prêts à la chercher leur première étoile au Qatar. Après avoir été surprise et éliminée en huitième de finale de l’Euro 2020 par la République tchèque (0-2), la Hollande s’est reprise et écrase désormais tout sur son chemin.

Et cette trêve internationale n’a fait que permettre à Virgil van Dijk et ses coéquipiers de démontrer la grande forme dans laquelle ils se trouvent. Pour boucler la boucle d’une excellente campagne de Ligue des Nations ponctuée par une qualification au Final Four, où ils retrouvent la Hongrie, l’Espagne et l’Italie, les Pays-Bas ont fait tomber la Pologne (2-0) à Varsovie, puis la Belgique (1-0) à Amsterdam. Les hommes de Louis van Gaal, premiers adversaires du Sénégal, restent invaincus lors de leurs 15 derniers matchs (11 victoires, 4 nuls).

QATAR

S’il y a vraiment une rencontre que le Sénégal doit très bien préparer, c’est celle contre le Qatar. Car c’est toujours difficile d’affronter en Coupe du Monde le pays hôte, plus difficile encore si cet adversaire arrive avec une « faim » de victoires. C’est simple. S’ils ont terminé leur préparation mardi sur un résultat nul 2-2 encourageant face au Chili d’Alexis Sánchez et d’Arturo Vidal, les hommes de Félix Sánchez Bas se cherchent encore, tant sur le résultat que dans le contenu.

Avant ses revers contre la Croatie U23 (0-3) puis devant le Canada (0-2) dans cette trêve internationale, le Qatar restait sur trois résultats nuls. Sa dernière victoire remonte tout simplement au 26 mars dernier contre la Bulgarie (2-1). Depuis alors, c’est quatre nuls et deux défaites en six matchs pour seulement deux petits buts inscrits. C’est faible non ? Mais que le Sénégal se méfie : le Qatar n’a pas pris tant d’années et fait tant de sacrifices pour l’organisation de cette Coupe du Monde pour seulement bannir les vêtements courts, les décolletés, l’alcool ou encore la drogue. Avec le soutien de son public, l’Al-Annabi se gonflera à bloc et voudra également se faire un nom sur le terrain.

EQUATEUR

Lors de cette trêve internationale, La Tri a croisé le chemin de deux sélections asiatiques. Elle est sortie invaincue sur ces deux rendez-vous, sans pour autant réussir à concrétiser. Les coéquipiers de Byron Castillo qui, sauf retournement de situation très improbable ou soucis physiques, sera bien présent au Qatar, ont d’abord buté sur l’Arabie saoudite d’Hervé Renard (0-0, puis sur le Japon (0-0), qui a frustré le Sénégal lors du dernier Mondial. Deux adversaires qualifiés à la Coupe du Monde.

Un bilan très (trop !?) mitigé mais qui permettra aux joueurs de Gustavo Costas d’arriver au Qatar avec quelques certitudes. D’autant plus qu’ils restent sur six matchs sans connaître la moindre défaite puisqu’ils sont difficiles à faire bouger défensivement. Grâce à une défense hermétique, les Equatoriens n’ont concédé qu’un petit but sur leurs six dernières sorties. En revanche, l’avant-centre et capitaine Enner Valencia et ses partenaires ne brillent pas en attaque (3 buts en 6 matchs).

